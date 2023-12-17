Депутат Рады показала фото военного ВСУ, тело которого не могут вывезти с передовой

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала фото украинского военного, тело которого, по ее словам, не могут вывезти с передовой несколько дней. Она обвинила во всем бюрократию в войсках.

В своем сообщении она привела отрывок ее разговора с военным, который рассказал, что каждый день они проходят мимо тела и не берут его из-за нехватки ресурсов.

«Надеюсь, такие случаи не обычные, но те, кто в подразделениях должны знать...» — добавила депутат.

В комментариях к посту пользователи раскритиковали Безуглую и обвинили в том, что она «плюет в украинцев».

14 декабря депутат Рады заявляла, что для службы в тыловых частях ВСУ на Украине планируют мобилизацию женщин.

До этого она заявляла, что из общей численности ВСУ почти в миллион человек непосредственно в боевых действиях участвуют только 300 тысяч.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.