Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах

Зона воздушной тревоги распространилась на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации республики.

Согласно данным карты, сирены воздушной тревоги также звучат в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

В ночь на 17 декабря на Украине зафиксировали взрывы в городе Херсон. Взрывы произошли в пределах центрального района города, после чего начался пожар.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.