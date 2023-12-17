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Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины звучит тревога

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Global Look Press

Зона воздушной тревоги распространилась на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации республики.

Согласно данным карты, сирены воздушной тревоги также звучат в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

В ночь на 17 декабря на Украине зафиксировали взрывы в городе Херсон. Взрывы произошли в пределах центрального района города, после чего начался пожар.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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