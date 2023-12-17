Германия хочет направить в Красное море фрегат для защиты судов от хуситов

Немецкие власти прорабатывают возможность отправки фрегата Hessen в Красное море, чтобы защитить торговые корабли от атак группировки «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом со ссылкой на источники в армии ФРГ сообщает газета Bild.

По данным издания, Hessen может выйти из порта и направиться в сторону Красного море в январе 2024 года. Фрегат оснащен современными средствами противовоздушной обороны, что позволит ему эффективно защищать суда от ракет и дронов хуситов. Экипаж корабля насчитывает 245 человек.

При этом власти Германии пока публично не подтвердили возможную отправку фрегата, однако уточнили, что правительство изучает различные варианты действий.

Хуситы активно атакуют торговые суда в Красном море в течение последних нескольких недель. В связи с этим французская судоходная компания CMA CGM, занимающаяся перевозками грузов по воде, временно приостановила движение судов через Суэцкий канал.

США намерены развернуть в Красном море многонациональную группу сил, чтобы защитить суда.

Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военным объектам хуситов.