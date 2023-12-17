Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение без помощи Запада, а Россия выйдет к границе Польши. Об этом заявил обозреватель издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий.

По его словам, Украине срочно нужна военная и финансовая помощь. В противном случае фронт против России рухнет, а украинское государство обанкротится, считает журналист.

Эксперт добавил, что украинские власти давно бы потерпели поражение в конфликте с РФ, если бы не американские деньги и оружие. Однако сейчас и шансы президента США Джо Байдена убедить конгресс одобрить очередной пакет помощи Киеву «ничтожны», предупредил Белецкий.

В итоге «прямо за польской границей расположится Российская империя», заключил Белецкий.

До этого газета Washington Post заявила, что Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон был втянут в «ожесточенный внутриполитический спор» в США.

Ранее главу Еврокомиссии обвинили в разрушении Евросоюза из-за Украины.