В ЦАХАЛ рассказали, кто виноват в гибели заложников

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял на себя ответственность за трех убитых по ошибке заложников, которых удерживало палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает Yedioth Ahronoth.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ, как и он в качестве командира, несут ответственность за то, что произошло, а также сделают все, чтобы не допустить повторения подобного в будущем.

Он добавил, что ЦАХАЛ сочувствует и скорбит вместе с семьями погибших.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.

До этого Министерство иностранных дел Катара сообщило, что продолжает дипломатические усилия по достижению перемирия на территории сектора Газа между Израилем и ХАМАС.

В МИД Катара выразили надежду, что дипломатические усилия приведут к запуску политического процесса, который приведет к всеобъемлющему, постоянному и справедливому миру в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.