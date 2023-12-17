ВС РФ нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов»*

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что подразделение российских войск в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов» (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подразделения группировки продолжают выполнять боевые задачи на краснолиманском направлении.

Он подчеркнул, что при поддержке артиллерийских расчетов «Центр» нанес поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения «Азов». Савчук добавил, что они нанесли поражение по трем опорным пунктам.

До этого Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении бронемобиля с офицерами ВСУ на Купянском направлении.

По данным ведомства, операцию провели разведчики группировки войск «Запад» из расчета 120-миллиметрового миномета «Сани». Вначале они получили информацию о прибытии командного состава части ВСУ на передовую, а затем зафиксировали бронемобиль с помощью дронов и уничтожили его с помощью корректировщика.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.