В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военнослужащие Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск РФ за прошедшую неделю овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами севернее Артемовска (Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что линия обороны украинской стороны на данном участке представляла собой сеть окопов и траншей с девятью опорными пунктами, которые были перекрыты защитными конструкциями.

В публикации отмечается, что ВС РФ удалось уничтожить прибывшие резервные подразделения ВСУ.

До этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили личный состав из-под Артемовска (украинское название Бахмут) под Донецк.

До этого Гагин сообщал, что российские войска уничтожили сразу на нескольких участках под Донецком несколько ключевых боевых позиций Вооруженных сил Украины.

Он подчеркнул, что это были сильные, ключевые позиции на нескольких участках линии боевого соприкосновения под Донецком. Части солдат ВСУ пришлось отступить.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.