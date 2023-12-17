Группировка войск «Запад» выявила и уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии <…> выявили скопление живой силы ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Разведчики передали данные скоплении живой силы противника артиллеристам. Всего нескольких минут потребовалось для нанесения мощного удара. Его корректировали беспилотники.

Накануне Российские бомбардировщики совершили пятичасовой полет над Балтийским морем.

В конце ноября российские Воздушно-космические силы (ВСК) получили новую партию самолетов-истребителей. Многофункциональные Су-35С прошли наземные и летные испытания в различных рабочих режимах и долетели с аэродрома завода к месту несения службы.

До этого Минобороны получило партию бомбардировщиков Су-34. Самолеты этой модели составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации, так как обладают широким спектром боевых возможностей.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.