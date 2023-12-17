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В Минобороны рассказали о подготовке штурмовых групп ВС РФ

Инструкторы подготовили военных для действий на купянском направлении

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Пресс-служба Минобороны РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что инструкторы «Западной» группировки войск подготовили свежие штурмовые группы из военнослужащих, заключивших первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что подготовка проходила на полигоне. Военные заключили первые и новые контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, подчеркнули в ведомстве.
По словам инструктора с позывным «Лотос», для военных создали специальную программу обучения на опыте боевых действий, им предоставляют максимум необходимой информации.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались пять раз атаковать позиции российских войск на Купянском направлении, однако потерпели неудачу.

Ранее российские бойцы расчета РСЗО «Град» рассказали об особенностях работы в темное время суток.

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