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На Украине признали превосходство России в подготовке подразделений

Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ имеют превосходство в уровне подготовки и мотивации

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Россия превосходит Украину по качеству подготовки частей и ведет грамотное формирование новых подразделений. С таким заявлением выступил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире Пятого канала.

«Они (армия России. — «Газета.Ru») <…> активно организовали <…> формирование новых частей <…>, которые проходят хорошую подготовку, <…> что дает им возможности. <...>», — отметил Кривонос.

По его словам, в ВС России «есть, из чего лепить». Он связал успехи российской армии с правильной организацией подготовки и с использованием оружия.

Генерал подчеркнул, российская армия успешно использует FPV-дроны. По его словам, Вооруженные силы России нарастили использование этого эффективного оружия по всей линии фронта почти вдвое.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко назвал российские оружие. с которым не могут справиться на Украине. Он признался, что украинские солдаты не могут найти способ бороться с российскими планирующими бомбами.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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