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Израиль нанес удар по базе «Хезболла»

Израильский беспилотник нанес удар по базе «Хезболла» в 40 км от границы

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Shutterstock

Беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболлаа» в ливанском населенном пункте Хомин-эт-Тахта, расположенном в 40 км от границы с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

По словам мэра поселка Ходра Иск, израильская сторона впервые с начала военной эскалации на ливано-израильской границе атаковала цель в глубине южной территории Ливана.

Он подчеркнул, что данное действие Израиля было направлено «против мирных граждан».

До этого пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные страны поразили несколько объектов движения «Хезболла» в Ливане. Как уточнялось в заявлении, решение о проведении операции с участием самолетов ЦАХАЛ было принято в связи с ракетными пусками с территории соседнего государства.

14 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что для победы и уничтожения инфраструктуры ХАМАС на территории сектора Газа потребуется более нескольких месяцев.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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