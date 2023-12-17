Молдавия объявила об учениях у границ Приднестровья

Минобороны Молдавии сообщило о планах проведения военных учений на полигоне возле границ Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Военнослужащие 22-го миротворческого батальона пройдут подготовку в учебном центре Бульбоака», — уточнили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что в связи с этим в период с 17 по 22 декабря по дорогам будет передвигаться военная техника.

До этого власти Приднестровья проявили обеспокоенность из-за участившихся учений молдавской армии, которые проводятся на полигоне Бульбоака вблизи охраняемой миротворцами РФ разделительной зоны по Днестру.

14 декабря стало известно, что Молдавия желает реинтеграции Приднестровья до вступления в ЕС. Об этом заявила президент республики Майя Санду. По ее словам, власти Молдавии стремятся «в первую очередь к сохранению мира» в регионе и не допустить дестабилизации.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.