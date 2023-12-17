При ударе Израиля в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции

При израильском ударе по дому в городе Рафах в секторе Газа погиб сотрудник МИД Франции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что 28-летний Элиа Толедано скончался от ранений. Дипломат укрылся в доме коллег из генконсульства Франции. В результате удара по дому погибло около десяти человек.

До этого портал Vatican News сообщал, что израильские военные нанесли удар по церкви латинского обряда, которая находится на территории сектора Газа.

16 декабря пресс-служба израильских войск сообщила, что солдаты страны провели рейды в нескольких школах в секторе Газа. Речь шла об образовательных учреждениях Аль-Фараби и Аль-Мутасим Билла, которые расположены в районе Римал.

В этот же день спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Египта Назих Нагари и Иордании Халед Шавабке в ходе встречи указали на необходимость продолжения консолидации усилий по прекращению огня в Газе.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.