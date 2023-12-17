Взрывы произошли в административном центре Кировоградской области Украины

Взрывы произошли в административном центре Кировоградской области — городе Кропивницком. Об этом сообщает «Общественное».

Издание не приводит деталей произошедшего.

В текущий момент в ряде областей Украины, в том числе в Кировоградской, объявлена воздушная тревога.

До этого председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что на складе в Синельниковском районе произошел пожар.

Также в ночь на 16 декабря сообщалось о взрывах в Хмельницкой области Украины, Киеве и Чернигове.

11 декабря взрывы произошли в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.