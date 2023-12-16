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ЦАХАЛ завершил боевые действия на территории больницы Камаль Адван в Газе

ЦАХАЛ заявил о разрушении инфраструктуры в районе больницы Камаль Адван в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении действий на территории больницы Камаль Адван на севере сектора Газа, отметив, что там разрушена «террористическая инфраструктура». Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что израильские военные завершили свою деятельность на территории больницы. В ЦАХАЛ утверждают, что медицинское учреждение использовалось ХАМАС в качестве центра командования и контроля в Джабалли.

В Армии обороны Израиля добавили, что военные задержали около 80 террористов, разрушили террористическую инфраструктуру, а также нашли большое количество оружия.

До этого стало известно, что израильские военные нанесли удар по церкви латинского обряда, которая находится на территории сектора Газа.

16 декабря пресс-служба израильских войск сообщила, что солдаты страны провели рейды в нескольких школах в секторе Газа. Речь шла об образовательных учреждениях Аль-Фараби и Аль-Мутасим Билла, которые расположены в районе Римал.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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