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Шиитские группировки в Ираке обстреляли американскую базу в Сирии

Группировки шиитов в Ираке сообщили об атаке на американскую базу в Сирии

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Rahmat Gul/AP

Шиитские вооруженные формирования нанесли удары по американской военной базе, расположенной на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление соответствующих группировок.

В материале указано, что атаковавшие объекты США формирования входят в группировку «Исламское сопротивление в Ираке». При этом удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» атаковали <...> базу Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Эль-Хасеке и добились прямого попадания», — уточняется в заявлении шиитских формирований.

Вечером 16 декабря РИА Новости со ссылкой на местные источники сообщили, что две американские военные базы в Сирии подверглись ракетному обстрелу. Речь шла об объектах в районе аэропорта Аз-Захрия в городе Эль-Хасеке и около месторождения нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор.

По данным агентства, несколько снарядов упали непосредственно на территории баз США. Однако иные подробности произошедшего в тот момент не раскрывались.

Ранее группировки шиитов в Ираке выразили готовность продолжать атаки на американские военные объекты до полного вывода Вооруженных сил США из региона.

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