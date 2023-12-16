Шиитские группировки в Ираке обстреляли американскую базу в Сирии

Шиитские вооруженные формирования нанесли удары по американской военной базе, расположенной на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление соответствующих группировок.

В материале указано, что атаковавшие объекты США формирования входят в группировку «Исламское сопротивление в Ираке». При этом удары наносились при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке» атаковали <...> базу Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Эль-Хасеке и добились прямого попадания», — уточняется в заявлении шиитских формирований.

Вечером 16 декабря РИА Новости со ссылкой на местные источники сообщили, что две американские военные базы в Сирии подверглись ракетному обстрелу. Речь шла об объектах в районе аэропорта Аз-Захрия в городе Эль-Хасеке и около месторождения нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор.

По данным агентства, несколько снарядов упали непосредственно на территории баз США. Однако иные подробности произошедшего в тот момент не раскрывались.

Ранее группировки шиитов в Ираке выразили готовность продолжать атаки на американские военные объекты до полного вывода Вооруженных сил США из региона.