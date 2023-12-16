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ВМС США сбили над Красным морем 14 беспилотников

Эсминец ВМС США сбил над Красным морем 14 дронов, запущенных со стороны Йемена

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Global Look Press

В Красном море силами ВМС США сбиты 14 беспилотников, запущенных с контролируемых хуситами территорий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эсминец США Carney класса Arliegh Burke успешно сбил в Красном море 14 БПЛА, запущенных с территории, контролируемой хуситами в Йемене», — говорится в публикации.

Уничтоженные дроны относились к классу ударных, корабли в Красном море не получили повреждений.

15 декабря в США заявили об атаке на судно датской Maersk в Красном море.

После этого компания Maersk, мировой лидер по морским грузоперевозкам, заявила о приостановке движения своих судов через Красное море.

16 декабря в Германии заявили о необходимости обеспечить безопасность кораблей в Красном море с использованием сил германских ВМС.

Ранее США заявили о готовности расширить военную группировку в Красном море.

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