«Страна.ua» сообщает, что во Львове началась «мягкая мобилизация»

Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию», в ходе которой призывников на улицах уговаривают записываться на службу по контракту, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«На улицах Львова начали «мягкую мобилизацию» — сотрудники военкомата на улицах рассказывают прохожим о преимуществах службы по контракту», — говорится в публикации.

Из заявления пресс-службы Львовского территориального центра комплектования, сотрудники военкомата, а также представители десантно-штурмовых войск, ведут ряд мероприятий по информированию граждан о преимуществах прохождения военной службы по контракту.

До этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая выдвинула предложение о лишении гражданства тех, кто выехал за пределы страны, уклоняясь от мобилизации, и не вернулся. Также она сообщила, что на Украине могут ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет.

Ранее на Украине заявили, что в ВСУ воюет только треть военнослужащих.