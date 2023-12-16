Базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу

Две военные базы США, расположенные на сирийской территории, подверглись ракетным обстрелам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники.

В частности, атаке подверглась американская база в районе аэропорта Аз-Захрия. Воздушная гавань находится в городе Эль-Хасеке на северо-востоке страны, уточняется в публикации.

Согласно данным агентства, большинство ракет упали непосредственно на территории объекта США. Однако точное количество снарядов, которые достигли цели, не уточняется.

Также, по словам одного из источников, 16 декабря произошло нападение на американскую базу около нефтяного месторождения «Омар». Последнее расположено в восточной провинции Дейр-эз-Зор.

«Четыре ракеты упали на территории месторождения. Во всем районе были слышны взрывы», — говорится в материале.

Другие подробности о случившемся в данный момент не раскрываются. В том числе это касается возможных повреждений и наличия пострадавших.

11 декабря база США у сирийского месторождения нефти «Омар» уже подвергалась ракетному обстрелу. После атаки, во время которой на территории объекта упали четыре снаряда, в небо были подняты американские вертолеты для патрулирования местности.

Ранее в ООН предложили поднять вопрос о выводе американских военных из Сирии и Турции.