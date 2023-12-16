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Япония готовит рекордный военный бюджет на следующий год

Kyodo: Япония готовит рекордный военный бюджет на $53 млрд на 2024 год

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Shuji Kajiyama/AP

Правительство Японии планирует одобрить рекордный военный бюджет на 2024 год в размере 7,7 триллиона иен ($53 миллиарда), передает агентство Kyodo, ссылаясь на источники.

По данным агентства, эта сумма значительно превышает бюджет на текущий год, который в свое время также был рекордным (составил 6,8 триллиона иен или $46,9 миллиарда).

Средства пойдут на покупку ракет большой дальности японского производства, а также на разработку истребителя следующего поколения совместного производства Британии и Италии.

Отмечается, что к 2027 году Япония планирует довести совокупные оборонные расходы за пять лет до 43 триллионов иен ($296 миллиардов по текущему курсу). Из этого следует, что оборонные расходы будут расти с каждым годом.

Также в публикации говорится, что правительство пока не решило вопрос об источнике финансирования.

Также сообщалось, что правительство Японии выделит Малайзии 400 млн иен (около $2,8 млн) в рамках программы по оказанию помощи в обеспечении безопасности.

Ранее в Японии начали беспокоиться из-за усиления альянса РФ и Китая.

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