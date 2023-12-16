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Российская армия за сутки сбила 49 украинских беспилотников

Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 49 украинских беспилотников

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ за сутки сбили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что беспилотники были сбиты над ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Также было сбито десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

До этого стало известно, что российские военные за прошедшие сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Также сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации отразили атаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. В результате этого, отметили в министерстве, украинская армия потеряла до 50 военных.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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