Российские войска сбили украинский вертолет Ми-8

Российские войска за минувшие сутки уничтожили многоцелевой вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — указывается в сводке.

Согласно информации оборонного ведомства, авиация Военно-космических сил России ликвидировала летательный аппарат неподалеку от города Орехов в Запорожской области Украины.

В начале декабря Минобороны РФ сообщило, что российская армия в период с 25 ноября по 2 декабря сбила восемь самолетов и один вертолет ВСУ.

До этого средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили восемь крылатых ракет «Storm Shadow», две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее российские силы ПВО сбили вертолет ВСУ над Херсонской областью.