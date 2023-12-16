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Российские войска сбили украинский вертолет Ми-8

Минобороны сообщило о ликвидации вертолета ВСУ в Запорожской области

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Российские войска за минувшие сутки уничтожили многоцелевой вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — указывается в сводке.

Согласно информации оборонного ведомства, авиация Военно-космических сил России ликвидировала летательный аппарат неподалеку от города Орехов в Запорожской области Украины.

В начале декабря Минобороны РФ сообщило, что российская армия в период с 25 ноября по 2 декабря сбила восемь самолетов и один вертолет ВСУ.

До этого средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили восемь крылатых ракет «Storm Shadow», две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее российские силы ПВО сбили вертолет ВСУ над Херсонской областью.

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