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В Минобороны РФ рассказали об отраженных атаках ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки пытались пять раз атаковать позиции российских войск на Купянском направлении, однако потерпели неудачу. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ.

Как указано в заявлении, подразделения «Западной» группировки войск успешно отразили атаки украинских солдат в районе населенных пунктов Ольшана и Синьковка в Харьковской области. Аналогичная ситуация наблюдалась вблизи населенного пункта Новоселовское, который расположен на территории Луганской народной республики (ЛНР).

Согласно данным ведомства, в ходе сражений российские солдаты действовали при поддержке армейской авиации и артиллерии. Вместе им удалось сдержать натиск штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также бойцов 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск.

«Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30», — подчеркнули в министерстве.

Утром 16 декабря губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что несколько украинских пограничников сдались в плен ВС РФ на границе региона. По его словам, всего решение сложить оружие приняли шесть человек.

Ранее российские бойцы расчета РСЗО «Град» рассказали об особенностях работы в темное время суток.

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