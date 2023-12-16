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Минобороны сообщило об отражении попытки массированного удара ВСУ по Крыму

Минобороны РФ: средства ПВО и РЭБ отразили массированную атаку БПЛА ВСУ по Крыму

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Украинские войска предприняли попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма. Об этом заявило Минобороны РФ.

Все беспилотники были уничтожены при помощи средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

Рано утром 16 декабря беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Никто не пострадал.

Вечером 15 декабря Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА над Крымским полуостровом.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе система ПВО сбила беспилотник над морем.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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