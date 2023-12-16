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Полковник объяснил, что заставило Украину отложить контрнаступление

Полковник Матвийчук заявил, что РФ заставила ВСУ перейти к обороне

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Kuba Stezycki/Reuters

Украина была вынуждена отложить контрнаступление и уйти в оборону из-за действий российских войск. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с изданием «Лента.ру».

«Украина не то что решила сменить стратегию — мы ее заставили перейти к обороне. Но оборона предопределяет, что атакующие несут большие потери, чем обороняющиеся», — заявил Матвийчук.

По его словам, Россия готовила оборону в течение года, и когда Вооруженные силы Украины перешли к наступлению, они столкнулись с подготовленной обороной.

Он считает, что в данный момент украинские войска пытаются поспешно перейти к обороне, однако поспешно занятая оборона, считает полковник в отставке, предполагает огромные потери.

До этого журнал Bild писал, что ВСУ отказываются от контрнаступления ради сохранения жизней солдат.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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