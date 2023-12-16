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Российские бойцы расчета РСЗО «Град» рассказали о работе ночью

Российские бойцы расчета РСЗО «Град» рассказали о работе по ночам

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские бойцы расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» рассказали о работе по ночам в беседе с военкором RT Станиславом Обищенко.

«Появились ночные дроны-камикадзе. Недавно атаковали — мы увернулись», — заявил военнослужащий с позывным Амур.

По словам корреспондента, даже в дождливые ночи расчеты РСЗО выискивают позиции оппонента и ликвидируют тяжелую бронетехнику украинской армии.

Как пояснил Амур, рассчитывать необходимо круглосуточно и при любой погоде, даже если приходится не спать по несколько дней. При этом иногда нужно сталкиваться с самыми разнообразными случаями, начиная от украинских дронов-камикадзе и заканчивая лисами, попадающими под колеса техники.

Некоторое время назад Минобороны РФ сообщало, что российская противовоздушная оборона сбила шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 20 беспилотников ВСУ за сутки.

Ранее Путин заявил о более грамотных действиях российской армии.

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