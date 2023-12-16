Офицер ВСУ раскрыл тяжелые последствия позднего приказа Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский слишком поздно дал приказ об усиленном строительстве фортификаций в зоне боевых действий. Такое мнение выразил аналитик Центра оборонных стратегий полковник Виктор Кивилюк в интервью для украинского новостного портала Kyiv Independent.

«Вдруг верховный главнокомандующий просыпается и предлагает строить укрепления. Где он был все это время?» — недоумевает военнослужащий.

По оценке Кивилюка, своевременно подготовленные линии обороны могли бы сыграть кардинально важную роль для украинской армии, однако сейчас для подготовки фортификационных сооружений Вооруженным силам Украине не хватает ни людей, ни ресурсов. Он подчеркнул, что командование не распорядилось возвести фортификации на второй линии обороны и не подготовило к оборонительным столкновениям села и деревни.

«Когда русские штурмуют траншеи, нашим ребятам некуда отступать и негде занимать позиции», — рассказал аналитик.

Согласно его информации, из-за этого солдаты ВСУ вынуждены рыть окопы под пулеметным и снайперским огнем, а также под артобстрелами.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что преодолевать Днепр для Вооруженных сил Украины с военной точки зрения бесполезно, а пройти дальше и вовсе не представляется возможным.

Ранее Сальдо оценил успехи ВСУ у Днепра.