Обозреватель The Times Мэттью Пэррис заявил, что тупик на Украине необходимо признать и заключить сделку.

«Любое руководство в Киеве должно быть в состоянии сказать украинцам, что оно заключило сделку, которая несет постоянный мир, процветание и безопасность, хотя и в пределах границ, к которым оно было вынуждено приспособиться, что несколько уменьшило их страну», — написал журналист.

По словам Пэрриса, президент России Владимир Путин будет представлять соглашение как победу, но компромисс поможет Украине добиться оптимального исхода.

«Мы должны удвоить нашу помощь, чтобы Украина могла подойти к этому вопросу с позиции максимальной силы», — заявил он.

При этом Пэррис подчеркнул, что Украина не сможет добиться победы без наступления и закрепления на контролируемой РФ территории, однако прецеденты наступления пока «не очень хорошие».

До этого немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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