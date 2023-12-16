Украинские пограничники сдались в плен на границе Курской области

Украинские пограничники сдались в плен российским военным на границе Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области», — написал он.

Другие подробности произошедшего Старовойт не привел.

Ночью 16 декабря губернатор региона сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что число украинских военных, сдающихся в плен, в последнее время резко увеличилось.

До этого Минобороны РФ сообщало, что более 80 украинских военных добровольно сдались в плен или были захвачены войсками РФ в период с 9 по 15 декабря.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.