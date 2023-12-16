Сальдо оценил успехи ВСУ у Днепра

Вооруженные силы Украины продолжают демонстративно форсировать Днепр «для медийно-политических успехов» Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, на этом участке украинские военнослужащие не смогут достичь каких-то успехов только с помощью стрелкового оружия, а переправить через Днепр тяжелую технику невозможно, она будет попросту уничтожена.

«В общем-то, все, что они делают, — это большей частью делается не для военных успехов, а для медийно-политических», — сказал Сальдо.

Такая тактика, по мнению чиновника, требуется для обмана самих же украинцев и союзников.

При этом Сальдо назвал пребывание украинских военных на левобережье Херсонской области оккупацией, напомнив, что регион вошел в состав Российской Федерации в ходе проведенного там референдума.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам года, что российские военнослужащие отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра с целью сохранить личный состав от ненужных потерь.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.