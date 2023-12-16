Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сальдо оценил успехи ВСУ у Днепра

Сальдо: ВСУ пытаются взять Днепр для медийных успехов Зеленского

close
100%
Reuters

Вооруженные силы Украины продолжают демонстративно форсировать Днепр «для медийно-политических успехов» Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, на этом участке украинские военнослужащие не смогут достичь каких-то успехов только с помощью стрелкового оружия, а переправить через Днепр тяжелую технику невозможно, она будет попросту уничтожена.

«В общем-то, все, что они делают, — это большей частью делается не для военных успехов, а для медийно-политических», — сказал Сальдо.

Такая тактика, по мнению чиновника, требуется для обмана самих же украинцев и союзников.

При этом Сальдо назвал пребывание украинских военных на левобережье Херсонской области оккупацией, напомнив, что регион вошел в состав Российской Федерации в ходе проведенного там референдума.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам года, что российские военнослужащие отошли на несколько метров в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра с целью сохранить личный состав от ненужных потерь.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами