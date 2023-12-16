ВСУ обстреляли Белгородскую область 40 раз за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки ВСУ обстреляли регион не менее 40 раз. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Сообщается, что ВСУ выпустили четыре артиллерийских снаряда, два гранатометных выстрела и семь осколочных боеприпасов в по Белгородскому району, что, однако, не привело к разрушениям и ранениям населения. На втором месте по числу прилетов оказался Шебекинский городской округ, по которому выпустили 13 минометных снарядов.

По селу Богун-Городок в Борисовском районе было произведено гранатометных выстрела, по Волоконовскому и Краснояружском районам выпустили по три снаряда, также в последнем возле села Репяховка был сбит дрон самолетного типа.

По информации Гладкова, во всех населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

15 декабря чиновник рассказал о 15 прилетах в сутки.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.