На Украине сообщили о пожаре на складе в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что на складе в Синельниковском районе произошел пожар. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Лукашука.

По словам чиновника, возгорание произошло после ночной атаки.

Также в ночь на 16 декабря сообщалось о взрывах в Хмельницкой области Украины, Киеве и Чернигове.

11 декабря взрывы произошли в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.