Минобороны РФ: семь «Русланов» впервые одновременно взлетели на учениях

Семь самолетов Ан-124-100 «Руслан» впервые одновременно взлетели в рамках летно-тактического учения, которое проводилось командованием Военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Минобороны России.

На кадрах, опубликованных военным ведомством видно, что семь воздушных судов одновременно поднялись в воздух.

Как заявили в министерстве, целью учения являлась проверка подготовки молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

Там указали, что во время полетов экипажи самолетов отрабатывали взлет, полеты по маршруту и посадку на сокращенных временных интервалах. Полеты осуществлялись на высоте свыше 4 тысяч м, общая протяженность маршрута составила более 1000 км, средняя скорость самолетов – 500 км/ч.

До этого сообщалось, что все типы самолетов, вертолетов и других летательных аппаратов морской авиации Балтийского флота приняли участие в масштабных учениях над Калининградской областью и Балтийским морем.

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