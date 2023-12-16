Российские военные отразили шесть атак ВСУ в ДНР

Мотострелковые подразделения российской группировки войск «Юг» при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Марьинки, Красного и Клещеевки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

По его словам, бойцы ВС РФ нанесли поражение технике и личному составу противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Веселое и Марьинка. Кроме того, Астафьев указал, что российские военные поразили подразделения ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки, Клещеевки, Андреевки, Васюковки, Раздоловки и Веселого.

Он отметил, что потери противника составили до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, четыре самоходных артиллерийских установки, в том числе американского и чешского производства, 122-мм гаубица Д-30.

Начальник пресс-центра добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены пять минометов, а средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивали украинские дроны.

До этого военный эксперт Алексей Живов высказал мнение, что из-за боеприпасного голода ВСУ могут оставить позиции под Донецком, Артемовском (Бахмутом), Авдеевкой и Марьинкой. По мнению эксперта, фронт будет выровнен, а ВСУ будут отодвинуты в поля.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.