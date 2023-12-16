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ВС РФ уничтожили более 250 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 250 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

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Алексей Майшев/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные смогли уничтожить на Краснолиманском направлении свыше 250 украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно- наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск», — заявил Савчук.

Он также отметил, что помимо живой силы противник потерял два танка, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии за неделю отразили 11 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом потери противника составили до 1100 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились четырех танков, трех бронированных машин, 17 автомобилей и двух орудий артиллерии.

Тем временем, на Купянском направлении российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ. В Минобороны рассказали, что при подлете к зоне боевого применения российские пилоты двигаются на максимально малой высоте и огибают рельеф местности. Благодаря этому украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут засечь самолеты Вооруженных сил РФ.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении российскими войсками цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, а также три склада боеприпасов.

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