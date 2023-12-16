На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области в районе Староконстантинова. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

Как сообщает данное СМИ, речь идет о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

16 декабря издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области Украины. При этом издание «Общественное» написало, что в украинской столице также произошли взрывы.

Позже мэр Виталий Киева Кличко заявил о взрывах в Подольском районе города.

Также 16 декабря стало известно, взрывы произошли в Чернигове, Черкасской области Украины и подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.