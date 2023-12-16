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Запад заставит Украину придумать новые условия для «победы»

HN: Украине придется пересмотреть условия «победы» из-за давления Запада

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украине придется пересмотреть условия того, что можно назвать «победой» из-за давления Запада. Об этом сообщает чешская газета Hospodarske noviny.

«Цель политического руководства сейчас выглядит невыполнимой. В 2024 году, следовательно, начнется дискуссия о том, что можно считать победой. При этом, несомненно, Киев окажется под давлением Запада, который потребует, чтобы в это новое понимание победы Украина включила переговоры с Россией», — пишет обозреватель Мартин Эгл.

Автор отмечает, что кроме политических неудач и внутреннего кризиса, Украина постепенно терпит поражение на поле боя. Эгл утверждает, что основными проблемами ВСУ являются тяжелые потери, нехватка талантливых командиров и неумение украинских солдат пользоваться западной техникой.

До этого российские военные сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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