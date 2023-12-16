Расчет разведывательных беспилотников и операторы FPV-дронов ликвидировали группу разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оператора российского БПЛА из группировки войск «Юг» ВС России.

По его словам, российские военнослужащие, используя разведывательные дроны, обнаружили скрытый наблюдательный пункт противника на данном направлении и сориентировали по нему работу расчета ударных FPV-дронов.

«Ребята с помощью нескольких точных попаданий по укрытию, приведшим к уничтожению части всушников в одном блиндаже, спровоцировали бегство оставшихся украинских разведчиков в другую локацию. Разведывательные дроны проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. После чего передали новые координаты операторам FPV. Они нанесли финальный и точечный удар по цели», — рассказал оператор.

Он указал, что после контрольного удара по укрытию российский разведывательный дрон слетал на локацию и зафиксировал полное и успешное уничтожение группы бойцов ВСУ.

До этого оператор FPV-дрона «Упырь» уничтожил танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.