На Украине могут ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет. Это предусмотрено в новом законопроекте, касающемся мобилизации, заявила в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«В законопроекте по рекрутингу, мобилизации и прохождении службы при отмене срочной вводим новый вид военной службы — обязательную базовую общевойсковую подготовку для всех граждан. Обучение для мужчин и женщин с 18 лет», — написала парламентарий.

Она указала, что такая подготовка должна включать не только основы обращения с оружием, тактики, медицины, но и работу с беспилотниками.

14 декабря Безуглая рассказала, что для службы в тыловых частях ВСУ на Украине планируют мобилизацию женщин.

При этом, как отметила она, у женщин останется «уникальная отсрочка и право на увольнение» в связи с беременностью.

Депутат пояснила, что соответствующий законопроект планируется зарегистрировать в Раде в течение двух недель.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.