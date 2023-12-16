В одном из районов Киева произошли взрывы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в Подольском районе столицы Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Взрывы слышны в Подольском районе столицы», — написал чиновник.

16 декабря издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области Украины. При этом издание «Общественное» написало, что в украинской столице также произошли взрывы.

Накануне стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.