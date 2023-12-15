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В секторе Газа военные ЦАХАЛ по ошибке убили трех заложников

ЦАХАЛ: в секторе Газа солдаты по ошибке убили трех заложников

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Ahmed Zakot/Reuters

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что во время боя в секторе Газа военные по ошибке отрыли огонь по трем израильским заложникам.

Согласно сообщению, инцидент произошел во время боя в Эш-Шуджаии. Военные ЦАХАЛ ошибочно определили трех израильских заложников как угрозу.

«В результате военные открыли по ним огонь, и они были убиты», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ЦАХАЛ незамедлительно начал расследование инцидента.

До этого президент США Джо Байден призвал Израиль «аккуратнее» воевать в секторе Газа. Американский лидер призвал Израиль уделить особое внимание снижению числа жертв среди мирного населения.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля задерживает «мужчин призывного возраста» на севере сектора Газа для выявления сторонников ХАМАС и других вооруженных организаций.

Ранее Израиль пропустил в сектор Газа еще 193 грузовика с гумпомощью.

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