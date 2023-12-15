Израиль атаковал объекты «Хезболлы» на территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ряд объектов группировки «Хезболла» на территории Ливана. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале армейской пресс-службы.

«В ответ на последние пуски самолеты ВВС атаковали и уничтожили ряд объектов террористической организации «Хезболла» на территории Ливана», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что с территории Ливана в сторону населенного пункта на севере Израиля был зафиксирован ракетный запуск.

14 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что для победы и уничтожения инфраструктуры ХАМАС на территории сектора Газа потребуется более нескольких месяцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября.

Ранее в Турции назвали страну, которая стоит на пути прекращения огня в Газе.