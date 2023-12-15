Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль атаковал объекты «Хезболлы» на территории Ливана

ЦАХАЛ: Израиль атаковал объекты «Хезболлы» на территории Ливана

close
100%
Marwan Naamani/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ряд объектов группировки «Хезболла» на территории Ливана. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале армейской пресс-службы.

«В ответ на последние пуски самолеты ВВС атаковали и уничтожили ряд объектов террористической организации «Хезболла» на территории Ливана», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что с территории Ливана в сторону населенного пункта на севере Израиля был зафиксирован ракетный запуск.

14 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант во время встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что для победы и уничтожения инфраструктуры ХАМАС на территории сектора Газа потребуется более нескольких месяцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября.

Ранее в Турции назвали страну, которая стоит на пути прекращения огня в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами