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Аргентина передаст Киеву два вертолета Ми-171, один из которых неисправен

Pucara Defensa: Аргентина передаст Украине два списанных вертолета Ми-171

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Аргентина, возможно, передаст Украине два списанных вертолета Ми-171, один из которых технически неисправен и не может подняться в воздух. Об этом сообщает портал Pucara Defensa.

«ВВС Аргентины стремятся конкретизировать передачу украинскому государству двух вертолетов Ми-171Е «Вертолеты России», которые остаются списанными», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что обе винтокрылые машины были куплены в 2011 году и введены в состав Военно-воздушных сил Аргентины для выполнения транспортных задач и антарктических операций. В 2021 году после проверки выяснилось, что один вертолет неисправен. Отремонтировать его не удалось вначале из-за трудностей с доставкой запчастей из России, затем из-за начавшегося на Украине конфликта и введения санкций.

С просьбой о передаче вертолетов украинской стороне к Аргентине ранее обращались США, но прежнее правительство страны не поддержало этот шаг. Теперь, после президентских выборов и приведения к присяге нового правительства вопрос, возможно, будет решен положительно.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский побывал в Аргентине на инаугурации нового президента страны Хавьера Милея.

11 декабря в Латинской Америке анонсировали саммит по Украине.

Ранее сообщалось, что Киев несколько месяцев просит у США снятые с вооружения вертолеты.

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