Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ударами авиации и огнем артиллерии российские войска поразили подразделения 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар м Макаровка Донецкой народной республики (ДНР) и Левадное Запорожской области.

В результате ВСУ потеряли более 600 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

До этого сообщалось, что российские военные сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию на переднем крае в районах Старомайорского, Новомихайловки и Приютного на Южно-Донецком направлении.

14 декабря МО РФ сообщало, что бойцы Западной группировки ВС РФ уничтожили группу эвакуации подбитой техники Вооруженных сил Украины.

До этого ВС России разбили огневые точки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Потери украинской армии составили до 130 военнослужащих. Удары наносила авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.