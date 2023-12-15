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За неделю российские войска улучшили положение на одном из направлений

Минобороны: на Донецком направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские войска за неделю на Донецком направлении улучшили положение на отдельных участках по переднему краю, отразив 49 атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак противника», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщало, что российские разведчики сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

До этого министерство заявляло, что российские десантники с помощью квадрокоптеров уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины возле села Вербовое в Запорожской области.

13 декабря Минобороны РФ заявляло об уничтожении цеха сборки и ремонта беспилотников ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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