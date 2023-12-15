За неделю российские войска улучшили положение на одном из направлений

Российские войска за неделю на Донецком направлении улучшили положение на отдельных участках по переднему краю, отразив 49 атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак противника», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Накануне Минобороны России сообщало, что российские разведчики сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

До этого министерство заявляло, что российские десантники с помощью квадрокоптеров уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины возле села Вербовое в Запорожской области.

13 декабря Минобороны РФ заявляло об уничтожении цеха сборки и ремонта беспилотников ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.