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Пленный боец ВСУ рассказал о снарядном голоде

Пленный боец Маскин сообщил о снарядном голоде в ВСУ

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Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Маскин рассказал, что в отдельной механизированной бригаде, в которой он служил наблюдался снарядный голод. Видео с бойцом опубликовало Минобороны РФ.

Маскин рассказал, что его призвали в армию в начале мая прошлого года. Подготовку на инженера он проходил в Каменец-Подольском месяц. По его словам, он с сослуживцами оказался на территории противника под огнем. В итоге было принято решение сдаться в плен.

По его словам, почти весь батальон ВСУ понес большие потери. Он отметил, что это могло быть связано со снарядным голодом.

До этого Минобороны РФ сообщило об огневом поражении бригады ВСУ в Запорожской области. В Минобороны указали, что поражение было нанесено «умелыми и слаженными действиями» подразделений группировки войск Российской Федерации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, а также ударами авиации. Также Министерство обороны России сообщало, что российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины на Донецком направлении.

Ранее папа Римский Франциск сказал, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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