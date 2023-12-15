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В Белоруссии началась внезапная проверка военно-воздушных сил

Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке ВВС и войск ПВО

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В соединениях и воинских частях военно-воздушных сил (ВВС) и войск ПВО Белоруссии началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики в Telegram-канале.

Подразделения с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) и радиотехнические войска выдвинулись в назначенные районы для выполнения боевых задач, отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в учениях задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также радиолокационные комплексы для обнаружения низколетящих объектов «Роса-РБ».

«В ходе проверки личному составу предстоит выполнять задачи по обнаружению и условному уничтожению контрольных целей», – сообщили в минобороны.

В ноябре сообщалось, что польский легкомоторный самолет нарушил воздушную границу с Белоруссией.

А в конце сентября польский военный вертолет дважды за сутки нарушил воздушное пространство Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко назвал ядерное оружие гарантией безопасности в регионе.

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