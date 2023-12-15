Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал красочным, но неубедительным видео с анонсом нападения на Крым, который распространила украинская разведка. Об этом пишет РИА Новости.

Главное управление военной разведки Украины опубликовало в украинских СМИ видеоролик, где говорится о подготовке нападения на Крым. Видео заканчивается словами: «Скоро на всех берегах Крыма. Ждите».

В ответ на это депутат отметил, что в Крыму «ждут» нападения.

«В Крыму все готово к их появлению: наручники, автозаки, сухие и прекрасные тюремные камеры. Но это для тех, кому повезет доплыть до крымского берега живыми. Так что всем, кому надоело жить и не терпится отправиться на корм рыбам: «Welcome»», — сказал Шеремет.

Депутат отметил, что власти Украины с 2014 года захватывают Крым в своих фантазиях. Тем не менее каждый раз сроки нападений забывали и сдвигали, а украинскому народу давали пустые обещания.

Он добавил, что так называемое «нападение» украинских военных должен возглавить лично Владимир Зеленский или начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, чтобы точно положить конец идейным последователям нацизма на Украине.

Ранее Кирилла Буданова объявили в розыск в России по четырем статьям Уголовного кодекса страны.