Беспилотники атаковали машину с россиянами и карету скорой помощи

В районе города Алешки в Херсонской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автомобиль с россиянами и приехавших им на помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Дрон сбросил на машину снаряд, из-за чего пассажиры получили ранения. В автомобиле находилась семейная пара с ребенком.

«Когда за ранеными приехали «скорая», ВСУ ударили по машине медиков», — говорится в публикации.

Пострадавших после этого перенесли во второй автомобиль скорой и доставили в ближайшую больницу.

До этого сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа утром пытались атаковать нефтебазу в Крыму.

Министерство обороны России утром 5 декабря сообщало, что над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым системами противовоздушной обороны были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Еще 13 беспилотников были перехвачены. Позже ведомство сообщило, что уничтожены еще четыре БПЛА и еще два перехвачены над акваторией Азовского моря.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.