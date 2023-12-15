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В Белгородской области зафиксировали 15 прилетов за сутки

Губернатор Белгородской области Гладков заявил о 15 прилетах за сутки

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РИА Новости

Украинские военные 14 декабря выпустили 15 снарядов по населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Как рассказал губернатор, по селу Красный Хутор в Белгородском районе было выпущено два артиллерийских и два минометных снаряда. По одному из крупнейших пунктов пропуска через границу России и Украины МАПП «Нехотеевка» был нанесен один минометный удар. На село Щетиновка было сброшено с беспилотника семь взрывных устройств.

Кроме того, в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, там зафиксировано три прилета. По селу Середа выпущено два минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» – пять минометных снарядов.

По информации Гладкова, во всех населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

13 декабря сообщалось, что в Белгородской области автомобиль с гражданскими подорвался на мине.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Обстрелы Белгородской области
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